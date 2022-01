전주시, 중인동 시내버스 회차지 확장

버스주정차면 6대로 확대, 휴게실·화장실 등 조성

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 총사업비 11억원을 들여 중인동 시내버스 회차지 확장 조성사업을 마무리했다고 5일 밝혔다.

모악산 등산객과 중인동 마을 주민 등 1일 400여명이 이용해왔던 중인동 시내버스 회차지는 2개 노선, 버스 11대가 1일 121회 운행 중이었으나, 주정차 공간이 협소한 데다 운전원들을 위한 편의시설이 없어 불편 민원이 제기돼왔다.

이에 전주시는 회차지 인근 부지(790㎡)를 매입해 버스주정차면을 기존 2대에서 6대까지 늘리고 운전원 휴게실과 화장실을 조성해 운수종사자들의 근무 여건을 개선했다.

또한 버스승강장을 신규 개설하고 승강장 내에 탄소온열의자와 에어커튼을 설치하는 등 시내버스 이용객들의 이용 편의도 높였다.

앞으로 전주시는 전주대학교 교내에 시내버스 회차지를 완공하는 등 곳곳에 회차지를 확대해 나간다는 방침이다.

