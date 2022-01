[부고]신동욱(TV조선 보도본부장)씨 빙모상

▶이윤엽씨 별세, 신윤식(전 하나로텔레콤 회장)씨 부인상, 신석호(신석호 소아청소년정신과의원 원장)·소미·재은씨 모친상, 이현주씨 시모상, 장호식(마르코니 한국 대표)·신동욱(TV조선 보도본부장)씨 빙모상 = 5일, 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 7일 오전 9시, 장지 경기 광주시 한남공원묘원. ☎ 02-2258-5925

