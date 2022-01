철도공단, 동해북부선 ‘강릉~제진’ 단절구간 복원 착수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 동해북부선 ‘강릉~제진’ 단절구간 복원이 추진된다. 단절된 지 55년 만이다.

국가철도공단은 5일 ‘동해북부선 강릉~제진 철도건설사업 착공식’을 가졌다고 밝혔다.

이 사업은 2018년 판문점 선언에서 합의한 남북한 철도연결 이행의 일환으로 2027년 강릉~제진 구간 개통을 목표로 진행된다.

동해북부선은 한반도 북측 안변군과 남측 양양군을 잇는 종단철도(192㎞)다. 이 구간은 1937년 개통됐지만 한국전쟁으로 운행이 중단된 후 1967년 노선이 폐지돼 현재까지 단절된 상태다.

하지만 2000년 남북정상회담 합의로 추진된 남북철도연결 사업에 이어 정부는 2018년 판문점 선언에서도 남북철도 연결과 현대화에 대한 의지를 공표, 같은 해 12월 개성 판문역에서 ‘남북 철도·도로 연결 현대화 착공식’을 가지며 동해북부선 단절구간 복원의 단초를 마련했다.

동해북부선 복원은 2020년 남북교류협력사업으로 선정돼 예비타당성 조사를 면제받아 조기에 첫 삽을 뜨게 됐다.

사업에는 총 2조7000억원이 투입될 예쩡이며 강릉에서 양양, 속초를 거쳐 고성(제진역)까지 112㎞를 연결하게 된다.

노선에는 6개 정거장이 들어서게 된다. 강릉역과 제진역은 기존 역을 개량하고 주문진, 양양, 속초, 간성에 4개 역을 신설하는 방식이다.

철도공단은 동해북부선 개통 후 동력분산식 고속열차 KTX-이음을 투입해 주중 12회, 주말 15회 열차를 운행할 계획이다. 열차는 강릉역에서 제진역까지 1시간 만에 주파할 수 있을 것으로 예상된다.

특히 지난해 12월 개통한 동해남부선(부산~울산~포항)과 2023년 개통 예정인 동해중부선(포항~삼척)이 연계되면 부산을 기점으로 강릉, 고성으로 이어지는 환동해 통합 철도망이 구축돼 향후 남북 관계개선과 철도 현대화 사업이 가능해질 전망이다.

이를 토대로 철도공단은 대륙철도망(TSR) 연결로 한반도에 신성장 동력 확보와 환동해 경제 공동체 실현을 위한 교통, 물류, 에너지 협력 기반이 마련될 것으로 기대한다.

철도공단 김한영 이사장은 “동해북부선이 완성되면 한반도 동서와 남북을 잇는 통합 철도망이 구축돼 강원지역 성장 동력 창출과 국토균형 발전에 기여할 수 있을 것으로 보인다”며 “철도공단은 대륙철도망 연결을 통한 한반도 新경제지도를 완성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr