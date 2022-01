국내 6개 하얏트 호텔, 새해 플래시 세일…최대 35% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 국내 6개 하얏트 호텔(그랜드 하얏트 서울·그랜드 하얏트 인천·그랜드 하얏트 제주·파크 하얏트 서울·파크 하얏트 부산·안다즈 서울 강남)은 5일 동안 '새해맞이 플래시 세일'을 진행한다고 밝혔다.

이번 '새해맞이 플래시 세일'의 예약 기간은 이날부터 9일까지다. 투숙은 1월6일부터 3월31일까지 가능하다. 모든 예약 고객에겐 객실 일일 요금 기준 최대 35% 할인 혜택을 제공한다. 이번 플래시 세일의 투숙 기간에는 설 연휴가 포함돼 있어 연휴 동안 서울, 인천, 부산, 제주에 있는 6개의 하얏트 호텔에서 휴식할 수 있다.

그랜드 하얏트 서울에서는 서울 도심 전망을 한눈에 감상할 수 있다. 아이스 스케이팅을 즐길 수 있는 아이스링크도 운영 중이다. 인천 영종도에 있는 그랜드 하얏트 인천에서는 도심을 벗어나 바다와 함께하는 나들이를 즐길 수 있다. 객실에서는 인천국제공항 전망과 영종도의 낙조를 감상할 수 있으며 특급호텔 중 유일하게 어린이 전용 수영장을 갖추고 있다.

그랜드 하얏트 제주는 65㎡(20평)부터 시작하는 넓은 객실과 전면 유리창을 통해 제주 바다와 한라산 등을 볼 수 있다는 점이 특징이다. 파크 하얏트 서울은 자연 화강암으로 만든 욕실 통유리창을 통해 역동적인 서울 도심 전경을 감상할 수 있다. 파크 하얏트 부산은 광안대교와 요트경기장 전경으로 유명하다. 안다즈 서울 강남은 압구정역에 위치, 신사동·청담동 등에서 업무를 보거나, 쇼핑 등을 즐기기에 좋다.

'새해맞이 플래시 세일'은 투숙일 기준 48시간 전까지 위약금 없이 취소가 가능하다. 예약 및 자세한 이용 문의는 각 호텔 대표번호와 공식 웹사이트를 통해 할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr