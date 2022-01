산림청, 코로나19 대응인력 ‘숲 치유’ 확대 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 올해 코로나19 대응인력 등의 ‘숲 치유’ 서비스를 확대 지원한다.

산림청은 한국산림복지진흥원과 함께 ‘코로나19 대응인력 대상 숲 치유 지원사업’으로 방역일선에서 수고하는 대응인력의 희생과 헌신에 보답한다는 계획이다.

이 사업은 코로나19 대응 의료진이 숲에서 휴식하고 심리적 스트레스와 육체적 피로를 해소하는 기회를 제공할 목적으로 시행된다.

산림청은 산림복지진흥원, 보건복지부 등 유관기관과 2020년부터 공동으로 이 사업을 벌이고 있다.

지난 2년간 사업에 참여한 코로나19 대응인력은 4493명(2020년 2469명, 지난해 2024명)으로 지난해 이 사업에 참여한 대응인력 중 686명의 정서안정 효과분석에선 9점 이상 향상된 것으로 분석됐다.

효과분석은 숲 치유 참여 전과 후의 정서안정 수치를 점수화하는 과정으로 숲 치유 참여자는 참여 전 65.3점에서 참여 후 74.6점으로 정서안정 수치가 높아졌다.

특히 산림청은 지난해 코로나19로 등교하지 못한 학생 9869명에게도 숲 치유 활동을 지원했다. 이 결과 참여 학생 중 165명이 숲 치유 활동 후 34점 개선된 것으로 나타났다.

이러한 효과를 밑바탕으로 산림청은 보건복지부에 올해 대응인력이 숲 치유에 적극 참여할 수 있도록 독려할 것을 요청하는 한편 지원 대상에 요양병원·요양시설 보호사 등을 포함시키는 것을 검토키로 했다.

산림청 이현주 산림교육치유과장은 “국민의 건강과 일상회복을 위해 코로나 방역 일선에서 수고하는 의료진 등 대응인력이 숲에서 치유와 휴식·충전하는 기회를 갖길 희망한다”며 “특히 대응인력이 아니더라도 코로나19로 어려움을 겪는 국민이 ‘치유의 숲’ 방문으로 심신을 달랠 것을 추천한다”고 말했다.

산림복지진흥원 박석희 본부장은 “코로나19로 일상생활에 어려움을 느끼는 대응인력과 휴교 학생 등에게 숲 치유 프로그램을 제공, 심신건강 회복에 기여할 수 있도록 노력하겠다”며 “올해는 지원 대상자를 확대하는 등으로 산림 치유가 보다 많은 국민에게 수혜로 돌아갈 수 있도록 하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

