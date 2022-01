[포토]방송인 김나운씨 1억 상당 마스크 양천구 기부

[서울시 자치구 포토 뉴스] 김수영 양천구청장, 방송인 김나운과 ‘사랑의 마스크’ 전달식 참석... 채현일 영등포구청장, 문래로 도로다이어트 현장 방문

[아시아경제 박종일 기자] 방송인 김나운씨와 식품전문 유통사 올박스가 4일 오전 11시 양천구(구청장 김수영)에 마스크 41만여 장을 기부했다.

이날 탤런트 김나운과 올박스(대표 이창원)가 기부한 1억 원 상당의 ‘김나운 마스크’ 41만6600장은 양천구 내 저소득층 및 복지시설에 전달될 예정이다.

채현일 영등포구청장이 4일 오후 문래 초등학교 정문 인근의 문래로 도로 다이어트 사업 현장을 찾아 정비 상황을 점검했다.

구는 문래 초등학교 일대 보행환경을 개선하기 위해 지난해 3월부터 문래로 도로 다이어트 사업을 추진해왔으며, 이번 정비를 통해 차로 폭을 조정하고 보도를 넓혀 보행 편의성을 높였다.

채현일 구청장은 “이번 사업으로 구민 보행 불편을 해소하는 것은 물론 어린이 통학로 안전도 확보할 수 있게 됐다”며 “보다 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성하기 위해 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr