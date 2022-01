하병필 권한대행 “부울경 메가시티와 서부경남 균형발전이 경남 미래”

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 하병필 경남도지사 권한대행은 4일 “부울경메가시티 초광역협력과 서부경남 균형발전이 경남의 미래를 이끌어갈 양대 발전축”이라고 강조했다.

하 권한대행은 이날 확대간부회의에서 “서부경남 발전전략은 서부경남만을 위한 것이 아니라 경남 전체 발전을 이끌기 위한 가장 중요한 전략이다”며 “부울경메가시티 초광역협력과 결합해 경남 미래를 이끌어간다는 분명한 관점을 가지고 일해 달라”며 이같이 말했다.

앞서 경남도는 지난달 29일 ‘서부경남 발전전략’ 연구용역 최종보고회를 열고 ‘우주도시’, ‘활력도시’, ‘복합도시’의 3대 핵심 목표 아래 12개 핵심전략과 15개 선도사업 등 총 211개 사업에 68조9000억원을 투입하는 서부경남 발전전략 및 성과확산 계획을 도출한 바 있다.

하 대행은 코로나19 상황이 횟수로 3년 차에 접어든 가운데 소상공인, 자영업자 등 민생경제 활력 회복을 위해 예산의 신속 집행을 독려했다.

또한 “몇 차례 논의를 거쳤고 소상공인, 자영업자에 대한 추가 지원대책이 곧 발표될 예정”이라며 “이번 대책 외에도 코로나로 피해를 보거나 고통이 가중되는 사각지대를 발굴하고 대안을 찾는 노력을 계속해 달라”고 당부했다.

경남도는 조만간 ‘2022년 경남형 소상공인 지원정책’을 발표할 예정이다. 대책에는 기존 계획했던 2000억 원의 소상공인 정책자금 저금리 융자를 3000억 원으로 확대하고 1000억 원의 증액분은 무이자로 지원, 소상공인 보증수수료 지원 확대하는 등의 내용이 포함돼 있다.

지난 연말부터 경남 코로나 발생이 감소세에 접어들었다고 전한 하 대행은 “최근 백신 접종률이 높은 60대 이상은 감소하고, 이에 반해 접종률이 낮은 10대, 소아?청소년의 확진이 증가추세”라며 “통계적으로도 백신효과가 나타나는 만큼 3차 접종 및 소아?청소년 백신 접종이 중요한 시기”라고 설명했다.

오는 11일부터 시작되는 새해 첫 도의회와 관련해 “도의회와의 원활한 협력을 통해 민선 7기 마무리와 안정적 도정 운영을 해야 할 시기”라며 차질 없는 준비를 주문했다.

하 대행은 지난 6개월 권한대행으로서의 소회로 “가장 큰 위기는 경남도정이 권한대행체제에 돌입한 것”이라며 “비교적 안정적으로 추진하던 정책과제를 계획대로 진행 중이고, 그런 부분을 도민들께서 너그럽게 평가해주시고 있는 듯하다”고 말했다.

