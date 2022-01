‘특혜수주 의혹' 박덕흠 국민의힘 복당…與 "국민 무시" 비판

[아시아경제 임춘한 기자] '특혜수주' 의혹으로 국민의힘을 탈당했던 박덕흠 의원이 15개월여 만에 국민의힘에 복당했다.

4일 국민의힘 충북도당에 따르면 박 의원은 지난해 12월28일 입당원서를 제출했다. 도당은 이틀 뒤 당원자격심사위원회를 열어 입당을 허용했다. 도당은 피감기관 공사 특혜수주 의혹 수사와 관련해 1년 4개월 동안 검경이 기소하지 않았고, 당사자 소환도 없었던 점에 주목해 사실상 '혐의없음'이나 다름없는 사안이라고 보고 이같이 결정했다.

앞서 박 의원은 국회 국토교통위원회에서 활동하면서 가족 명의 건설사들을 통해 수천억원 규모의 피감기관 발주 공사를 수주한 혐의를 받았다. 박 의원은 2020년 9월 "무소속으로 진실을 밝히겠다"며 국민의힘을 탈당했다.

더불어민주당은 국민의힘을 강하게 비판했다. 복기왕 민주당 선거대책위 대변인은 이날 브리핑에서 "난파선인 국민의힘 선대위가 쇄신 내홍을 겪는 와중에 국민의힘 충북도당은 특혜수주 혐의로 탈당한 박 의원의 기습 복당을 결정했다. 국민 무시"라며 "당장 복당을 철회할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

복 대변인은 "탈당해서 진실을 밝히겠다던 박 의원을 둘러싼 혐의는 전혀 해소되지 않았다"면서 "국민의힘은 논란이 된 인사들을 꼬리 자르기를 하고 잠잠해지면 슬그머니 복당시키는 행태를 반복했다. 성찰하고 쇄신하겠다는 말은 거짓이었느냐"고 말했다.

