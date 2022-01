서울시의회 교통위원회, 버스 및 택시 재정지원 등 추가예산 확보

코로나19 장기화에 따른 마을버스 인센티브(15억원) 및 공항버스 재정지원(20억원), 택시 카드결제수수료(20억원) 및 통신비 등 지원(59억원) 편성... 지하철역 임차상인 임대료 감면(173억4900만원), 버스(30억6500만원) 및 법인택시 운수종사자 긴급공용안전 지원(105억원) 추가 확보...우형찬 교통위원장 “시민을 위한 대중교통, 운수업체와 종사자들 숨통 트이길 기대”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 교통위원회(위원장 우형찬, 더불어민주당, 양천3)는 지난해 12월31일 서울시의회 본회의를 통과한 '2022년도 서울특별시 예산안' 중 코로나19로 인해 재정적 어려움을 겪고 있는 마을버스와 공항버스 업체 및 버스·택시운송사업자에 대한 재정지원 예산이 확보됐다고 밝혔다.

2022년 서울시 전체 예산은 약 44조2200억원이고 이 중 도시교통실 예산은 3조1125억8600만원으로 당초 서울시가 제출한 예산안(3조297억1800만원)보다 910억6600만원 증액됐다.

이 가운데 마을·공항버스, 택시 운수업체 및 운수종사자, 지하철역 임차상인 지원 예산이 423억1400만원이 추가 편성됐다.

교통위원회 의원들은 “교통위원회 예비심사 과정에서 증액 요청된 마을버스 인센티브 지원(15억원) 및 공항버스 서비스 개선(20억원) 예산이 그대로 편성돼 코로나19로 파산위기에 놓인 마을·공항 버스업체 운영에 도움이 줄 수 있게 돼 다행”이라며 “택시 카드수수료(59억원) 및 통신료 지원(20억원) 예산을 통해 택시운수종사자 부담 감소 및 이용자 편의 증진에 기대한다”고 밝혔다.

또, 교통위원회 의원들은 “코로나19 장기화로 지하철역 임차상인 및 버스·택시 운수종사자들의 수입 감소가 심각한 수준임을 감안해 임차상인 임대료 감면분 보전(173억4900만원)과 버스 및 법인택시 운수종사자 긴급고용안전 지원 예산이 각각 30억6500만원, 105억원 편성, 지하철역 임차상인과 운수종사자들을 살리고 나아가 서울시 대중교통 이용환경을 높이는 데 기여할 것”이라고 강조했다.

우형찬 교통위원장은 “코로나19로 서울시 대중교통은 어느 때보다 힘든 시기를 겪고 있으며, 운영이 어려워 질 경우 피해를 보는 것은 결국 서울시민들임을 잊지 말아야 할 것”이라며 “이번 예산편성을 통해 대중교통 운수업체 및 운수종사자들이 조금이 나마 경제적 부담을 덜 수 있게 되기를 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr