[아시아경제 임춘한 기자] 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 957 전일대비 1 등락률 +0.10% 거래량 149,929 전일가 956 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 쌍용정보통신, 위메이드 '위믹스' 플랫폼에 클라우드 제공 부각 강세[e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일[이번 주 유상증자] 7월 넷째 주 공모 일정 close 은 4일 한국교육학술정보원과 172억원 규모의 4세대 지능형 나이스 구축 2차 공급계약을 체결했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr