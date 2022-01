[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 겨울철 공사장에서 발생할 수 있는 화재예방 준수를 당부한다고 4일 밝혔다.

공사현장은 가연성 자재가 많이 적재돼 있어 용접·절단작업 등 불꽃작업과 난방을 위한 화기취급으로 화재발생 가능성이 매우 높아 관계인의 철저한 주의가 필요하다.

공사장 화재를 예방하기 위해서는 ▲공사장에 소화기 등 임시소방시설 설치 ▲공사장 화재감시자 배치 권고 ▲용접·절단 불티가 닿는 부분에 가연물 제거 및 안전조치 ▲안전모, 내열성 장갑 등 보호구 착용 ▲작업자 소방안전교육 실시 등을 지켜야 한다.

김관호 예방안전과장은 "겨울철 공사현장에서 발생하는 화재는 대부분 부주의와 무관심에서 발생한다"며 "공사장 관계인들이 관심을 가지고 적극적으로 화재예방 안전수칙 준수에 동참해주시길 바란다"고 당부했다.

