부천시, 3개 경찰서와 '가정폭력·성폭력 공동대응팀' 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 원미·소사·오정경찰서 등 3개 경찰서와 함께 '가정폭력·성폭력 공동대응팀'을 꾸리고 본격적인 활동에 나섰다.

4일 시에 따르면 공동대응팀은 지방자치단체와 경찰이 가정폭력·성폭력 사건을 개별 대응하면서 발생하는 미흡한 사후 관리 등 한계를 극복하고자 설치됐다.

앞서 경기도는 지자체와 경찰의 공동 대응체계를 구축하는 공모사업을 통해 부천시와 하남시를 선정했다.

부천시 공동대응팀 사무실은 상동 복사골문화센터 6층에 마련됐다. 3개 경찰서의 학대예방경찰관(APO)이 파견근무 하며, 부천시에서 신규 채용하는 전문상담사, 통합사례관리사도 상주한다.

이들은 112로 신고 접수된 폭력피해 사건에 대해 초기대응부터 사후관리까지 원스톱으로 사건을 처리하게 된다.

부천시 관계자는 "공동대응팀이 피해자를 신속히 보호하고 사회안전망을 강화하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"며 "피해자들이 빠르게 회복할 수 있도록 부천시와 3개 경찰서가 든든한 힘이 돼 주겠다"고 밝혔다.

