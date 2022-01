[아시아경제 임춘한 기자] 맥스트 맥스트 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 2,300 등락률 +3.39% 거래량 693,988 전일가 67,900 2022.01.04 15:30 장마감 관련기사 NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체'"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 는 4일 우리포장과 2억6400만원 규모의 우리포장 스마트공장 보급확산 지원사업 협약 계약이 해지됐다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr