택시도 “인증됐습니다” … 경남 사천시, ‘택시 안심콜’ 도입 코로나 역학조사 속도 올린다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 사천시가 신속하고 정확한 코로나19 확진자 역학조사를 위해 택시 안심콜 서비스를 도입한다.

좁은 공간에서 밀접 접촉이 이뤄지는 택시 특성상 바이러스 감염 확산 방지를 위해 빠른 역학조사가 중요하지만 여러 승객이 함께 타거나 현금으로 요금을 내면 승객의 정보 확인이 어려웠다.

시는 택시업계의 협조를 받아 지역에서 운행하는 498대 택시 모두에 안심콜 서비스를 도입해 오는 5일부터 본격적으로 운영할 방침이다.

안심콜 서비스는 승객이 택시에 있는 전화번호로 전화를 하면 탑승 현황이 전산에 자동 등록돼 코로나19 확진자와 밀접접촉자가 발생했을 때 빠르게 동선을 파악하고 정보를 전달해 확산 위험을 막는다.

안심콜 번호로 전화를 걸면 ‘인증되었습니다’라는 음성과 함께 탑승기록이 등록되며 통화료는 사천시가 부담한다.

등록된 정보는 개인정보보호를 위해 4주 후에 자동으로 삭제한다.

시 관계자는 “코로나19의 신속한 역학조사와 지역사회 확산 방지를 위해 적극적으로 안심콜에 참여해 주길 바란다”라고 말했다.

