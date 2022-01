[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자가 다가오는 설날을 맞아 모바일 상품권(도미노콘) 할인 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

도미노피자는 다음 달 3일까지 모든 온라인 고객을 대상으로 도미노콘 20% 할인 이벤트를 진행한다.

도미노콘은 홈페이지나 모바일 앱으로 구입할 수 있으며 장수 제한 없이 할인을 받을 수 있다. 구입일로부터 1년 이내에 사용할 수 있다.

이벤트 종료 후 추첨을 통해 100명에게 포테이토피자(L) 도미노콘을 지급한다.

같은 기간에 피자 주문 시 피자 라이스볼 3종과 허니&갈릭윙스를 반값에 이용할 수 있다.

