김해시, 청년지원정책에 441억원 투입…MZ세대 머무르는 김해 조성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 청년지원정책 ‘종합선물세트’를 준비했다.

김해시는 2022년 청년지원정책에 전년 369억원 대비 72억원 늘어난 441억원을 투입한다고 4일 밝혔다.

시는 ‘청년이 머물고 살고 싶은 도시환경’ 조성을 위해 김해형 청년 1·2·3정책을 기반으로 15개 부서가 참여해 3개 분야 63개 사업을 추진한다.

분야별 예산을 보면 일자리 분야 100억원(32개 사업), 소통·문화 분야 299억원(17개 사업), 복지 분야 42억원(14개 사업)이다.

올해는 청년창업 지원을 비롯해 4차 산업 및 미래 유망산업 청년 일자리 창출, 주거지원과 자산형성 등 12개 사업(33억원)이 새롭게 추가됐다.

일자리 분야는 행정안전부 주관 ‘지역 주도형 청년 일자리 사업’ 공모를 통해 창업·사회 경험이 부족한 청년을 대상으로 초기 창업역량을 키우는 청년 창업자 지원사업과 미래먹거리인 신산업 분야(디지털, 네트워크, AI 등) 맞춤형 청년 일자리 생태계를 구축한다.

소통·문화 분야는 청년활동전용플랫폼인 ‘김해청년다옴’을 중심으로 청년의 자립역량을 강화하고 지역 정책에 참여하도록 청년 거버넌스 활동을 지원한다.

또 청년의 날 ‘김해청년 Wonderful Day’ 개최, 청년아트푸드트레인사업, 법정문화도시 조성사업과 함께 각종 청년문화·예술 활동 지원을 체계화한다.

청년복지는 경제적 어려움을 겪는 청년을 위해 청년 월세 특별지원사업(월 20만원), 청년 전세보증금 반환보증 보증료(전액) 지원사업, 나눔 주택 사업(반값 임대) 등으로 주거 안정성을 강화한다.

청년의 매월 저축액에 1대3 매칭 지원해 소득이 불안정한 청년의 미래 자산 형성을 지원하는 청년저축계좌사업 등도 확대 추진한다.

또 지역 대학교에 입학하는 관내 고등학생 대상 대학 입학장학금(1인당 100만원)과 관내 특성화고와 대학 졸업생이 관내 중소기업에 취업 시 장학금 지원(1인당 360만원) 등 장학재단 운영을 활성화해 청년이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는다.

박성연 일자리경제국장은 “청년이 머무르고 싶고 살고 싶은 지역이 되기 위해서는 MZ세대의 선호도와 니즈를 파악해 청년의 취향과 특성을 고려한 세대 맞춤형 정책을 추진하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr