2022년 출격 준비 완료 … BPA 조정선수단, 새 선수 영입

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA) 조정선수단이 우수한 선수 영입으로 전력 보강했다. 올해 국내외 대회 제패에 나선다.

신규 선수로 광주체고 김은유(19), 문향고 김미수(19), 호산고 김언지(19) 등 3명의 선수를 영입하고 지난 3일 부산항만공사 본사에서 임용장 수여식을 했다.

BPA 측은 “김은유, 김미수, 김언지 선수는 유소년 국가대표 후보 및 102회 전국체전 고등부 2위, 3위를 수상하는 등 장래가 촉망되는 선수로 기대를 모으고 있다”고 말했다.

부산항만공사 강준석 사장은 “2022시즌을 맞아 새로운 선수의 가세로 대한민국을 넘어 세계로 뻗어나가 부산항만공사의 위상을 높여 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

부산항만공사 조정선수단은 조정체험 교실 운영, 나눔 봉사활동 참여 등 지속적인 재능기부와 사회공헌활동으로 지역민과 소통하면서 공사의 알리미 역할에 앞장설 계획이다.

