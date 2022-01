이재명 “세계5위 국력·5만달러 국민소득 공약..경제대통령 되겠다”

[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 4일 "국력 세계 5위(G5·주요 5개국)를 목표로 국민소득 5만 달러를 향해 나아가겠다"고 했다.

이 후보는 이날 경기 광명시 기아자동차 소하리공장에서 열린 신년기자회견에서 "4대 위기를 넘어 '국민 대도약 시대'로 나아가겠다"며 이같이 밝혔다.

신년기자회견 장소로 기아차 소하리공장을 찾은 데 대해 "이곳은 우리 자동차 산업이 태동한 곳이자 1997년 외환위기의 진원지였으며, 지난 2001년 김대중 전 대통령께서 IMF 조기종식을 선언했던 국난극복의 역사가 살아 숨 쉬는 현장"이라며 "나는 오늘 이곳에서 국민 여러분과 함께 다시 한번 위기를 극복하고 국민 대도약 시대를 열 것을 약속한다"고 강조했다.

이 후보는 4대 위기로 ▲ 코로나19 ▲ 저성장·양극화 ▲ 기후문제·기술경쟁 ▲ 글로벌 패권경쟁을 꼽으면서 우선 코로나19의 완전한 극복을 위해 국가의 책임과 보상을 강화하겠다고 밝혔다. 이 후보는 위기 극복을 위해 '공공의료 확충과 처우개선', '올 상반기 중 국산 백신 공급', '국가 책임 보상 강화' 등의 대안도 내놨다.

코로나19로 피해를 본 소상공인·자영업자 지원과 관련해서는 "누구에게도 공동체를 위한 일방적 희생은 없어야 한다"며 "부분 아닌 전부, 사후가 아닌 사전, 금융보다 재정지원이라는 3원칙으로 방역협조에 따른 피해를 온전히 지원하겠다"고 했다.

그러면서 "코로나로 인해 고통을 겪고 있는 소상공인과 자영업자들에게 선제적 지원이 필요하다"며 "대규모 추가경정예산안 편성을 위한 국회 논의를 여·야에 정식으로 요청한다"고 강조했다. 또 "국민 누구도 코로나 때문에 생활의 어려움을 겪지 않도록 소득지원과 돌봄을 강화하겠다"고 덧붙였다.

부동산 문제에 대해서는 "가격만 억누르며 시장과 싸우기보다 무주택 실수요자와 1주택자 보호를 핵심 목표로 삼고 충분한 공급과 시장안정을 이루겠다"고 말했다. 이 후보는 "다주택자 양도세 중과 한시 유예, 불합리한 종부세 시정과 마찬가지로 집값 안정에 도움이 되는 합리적인 방향으로 재건축·재개발 규제도 완화하겠다"고 했다.

그는 "무엇보다도 청년에게 희망과 기회가 넘치는 '청년기회국가'를 만들겠다"며 "청년기본소득을 지급하고 아동수당은 만 18세까지 아동청소년수당으로 확대하겠다"고 약속했다.

이 후보는 "과학기술혁신 전략을 최우선 국정과제로 삼겠다"며 기술주도권 확보와 첨단산업 육성을 위한 대규모 국가투자를 하겠다고 했다. 이 후보는 또 "미·중 패권경쟁이 국제 공급망을 위협하고 우리 삶에도 직접적인 영향을 끼칠 수 있다는 것을 반도체 대란과 요소수 사태를 통해 똑똑히 지켜봤다"며 "신기술과 자원 확보, 그리고 에너지 공급망을 둘러싼 미·중 간 주도권 싸움은 더욱 치열해질 것"이라고 강조했다.

