한미글로벌 자회사, 리츠AMC 본인가 획득… 시장진출 본격화

[아시아경제 류태민 기자] 한미글로벌은 자회사인 한미글로벌투자운용이 국토교통부로부터 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 본인가를 얻고 본격적으로 리츠시장에 진출한다고 4일 밝혔다.

한미글로벌투자운용은 한미글로벌이 출자해 설립한 회사로 지난해 8월 국토부에서 예비인가를 획득하고 외부에서 대표이사, 본부장 등을 영입해 정식 출범 준비를 마쳤다. 장부연 한미글로벌투자운용 대표는 국내 1세대 펀드매니저로 전통 자산과 실물을 두루 경험한 자본시장 전문가로 미래에셋자산운용과 현대자산운용 대표를 역임했다.

한미글로벌투자운용은 코어자산을 매입 후 매각하는 기존 리츠 운용 방식뿐 아니라 비코어 자산에서 가치를 창출하는 사업 모델을 선보일 예정이다.

한미글로벌 관계자는 "리츠 시장 진출을 통해 한국에서 유일하게 부동산 사업에 A부터 Z까지 총망라하는 종합 부동산 그룹사로 발돋움하게 됐다"며 "부동산 개발, 설계, 건설사업관리, 시공, 운용, 매각 등 부동산의 전 생애주기를 책임지는 부동산 원스톱 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

한미글로벌은 주력 사업인 PM(건설관리사업) 외에도 한미글로벌D&I(부동산 개발·투자), 한미글로벌E&C(건축시공), 한미글로벌PMC(종합감리), 아이아크(건축설계), 에코시안(친환경 컨설팅), 터너앤타운젠드코리아(원가관리) 등 자회사를 보유하고 있다. 해외에서도 미국의 오택(Otak·종합엔지니어링), 영국 K2(PM) 등 자회사를 두고 있다. 여기에 금융 기능이 더해지면서 부동산 개발 전 과정의 가치사슬을 형성하게 됐다.

한미글로벌투자운용 관계자는 “앞으로 금융 전문가, 투자 분석사 등 자산운용 전문인력을 확충하고 조기에 리츠 시장 안착에 주력하겠다”고 밝혔다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr