한양, ‘오산세교 한양수자인’ 이달 분양 예정

[아시아경제 류태민 기자] 한양은 경기도 오산시 서동에 공급되는 ‘오산세교 한양수자인’을 이달 중 분양한다고 4일 밝혔다.

오산세교 한양수자인은 오산세교2지구와 맞닿아 있는 오산 서동 39 일원에 들어설 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 29층 8개동, 전용면적 45~84㎡ 786가구 규모이며, 이중 127가구를 일반분양으로 공급한다.

단지는 교통망이 편리하다. 오산 세교지구와 동탄2신도시를 직접 연결하는 필봉터널이 2022년 1월 개통될 예정이며, 경부고속도로와 용인서울고속도로의 진출입이 용이하다. 단지에서 차량으로 5분여 거리에 지하철 1호선 오산역이 있어 서울, 판교, 광교 등 수도권 지역으로의 이동과 출퇴근도 쉽다.

국토교통부가 지난해 6월 발표한 ‘제4차 국가철도망 구축계획안’에 따라 분당선 연장(오산~기흥) 수혜도 기대된다. 분당선 오산 연장 사업으로 오산역과 동탄역이 연결되면 동탄역에 정차하는 SRT, 수도권광역급행철도(GTX) A노선(2024년 개통 예정) 환승을 통해 삼성역, 수서역, 서울역 등 서울 주요 권역까지 이동이 가능할 것으로 예상된다. 수도권 제2순환고속도로 오산-이천 구간도 2022년 3월 개통을 앞두고 있어 타 지역으로의 차량 이동도 편리해질 전망이다.

인근에 삼성전자 나노시티 화성캠퍼스 및 기흥캠퍼스, 동탄일반산업단지, 세마일반산업단지 등이 있으며, 삼성전자 평택캠퍼스, 송탄일반산업단지 등 대규모 산업단지와도 가깝다.

오산세교 한양수자인은 한양과 동일토건이 함께 시공을 맡으며, 전가구 중소형 면적으로 공급돼 최근 1~2인 가구가 늘어나는 가운데 실거주에 용이할 것으로 보인다.

분양 관계자는 “오산시는 주거전반에 걸친 대규모 개발이 진행 중인 곳으로, 한양수자인은 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성되어 있다”면서 “최근 서울 수도권을 비롯해 전국 각지에서 완판 행진을 이어가며 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 만큼 많은 관심을 받을 것으로 예상한다”고 말했다.

