[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨은 2022년 임인년 새해를 맞아 교촌 주문앱에서 치킨 전 메뉴를 2000원 할인하는 ‘교촌 수(水)퍼데이’를 진행한다고 4일 밝혔다.

교촌 수퍼데이는 1월 한 달 간 매주 수요일(5일, 12일, 19일, 26일) 오후 5시부터 8시까지 퇴근길에 맞춰 진행하는 타임 세일이다.

교촌 주문앱에서 전 제품 주문 시 즉시 2000원을 할인 받을 수 있으며, 모바일상품권 사용 시에는 할인 적용 불가하다.

