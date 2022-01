상장사 경영진들 "물가인상이 가장 큰 걱정"

삼성증권 법인고객 설문조사

경영 리스크 1위 인플레이션

재정지출·금리인상 뒤이어



주식 등 투자형 자산 확대 54%

美 선호 43%, 국내보다 높아

[아시아경제 박지환 기자] 국내 상장사 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)들은 올해 기업 경영의 가장 큰 고민으로 인플레이션(물가 상승)을 꼽는 것으로 나타났다. 이들 경영진들은 인플레이션 헤지 수단으로 주식을 가장 유망한 투자 수단으로 들었다.

삼성증권은 연 매출 또는 시가총액 3000억원 이상인 기업의 CEO와 CFO를 대상으로 운영중인'CEO·CFO 포럼'과 국내 상장사 대상, 비대면으로 운영 중인 '언택트 서밋'의 법인 고객을 대상으로 설문 조사를 실시한 결과, 기업의 경영진들은 올해 가장 큰 고민으로 인플레이션(21.3%)을 꼽았다고 4일 밝혔다. 이번 조사는 지난해 12월23일부터 28일까지 총 924개 삼성증권 법인 고객이 참여했다.

응답자들은 글로벌 물가 상승(21.3%)이 기업 경영 환경에 있어 주요 리스크 요인이라고 짚었다. 인플레이션이 1년 이상 지속될 것으로 예상한 경영진들도 응답자의 과반수 이상인 55.6%에 달했다. 인플레이션에 이어 재정 지출 등 주요국의 정책 변화(19.0%), 금리 인상(19.0%) 등이 경영진들이 경계하는 주요 이슈로 확인됐다.

실제로 경영진의 66.1%가 ‘원자재 가격 상승으로 인한 원가부담’을 가장 큰 부담으로 느낀다고 답했다. 뒤이어 대출 금리 상승에 따른 자금조달 비용 증가(14.4%)를 경영 부담으로 꼽았다.

경영진들 69.2%는 2022년 경영 환경이 지난해보다 좋지 않거나, 비슷할 것으로 예상하고 있는 것으로 나타났다. 올해 국내 경제성장률을 3% 미만으로 전망한 응답자가 79.2%, 물가 상승률을 3% 이상으로 예상한 응답자가 60.1%로 각각 집계됐다. 이는 정부가 전망한 올해 국내 경제성장률(3.1%), 물가 상승률(2.2%)보다 다소 비관적인 예상치다.

올해 인플레이션과 어두운 경기 전망에 대응할 투자자산으로는 투자형 자산을 가장 선호했다. 응답자의 53.6%가 주식과 비상장주식 등 투자형 자산을 늘리겠다고 밝혔다. 이어 국내외 채권(19.7%), 구조화 상품(10.4%) 등이 뒤를 이었다. 현금과 대표 안전형 자산인 금의 응답률은 각각 9.0%, 7.3%에 그쳤다.

주식 투자 지역으로는 미국 주식의 투자 비중을 늘리겠다는 응답 비율이 42.6%로 국내 주식(37.9%)보다 높았다. 지난해에는 국내주식이 최선호 자산이었던 것에 비해 상이한 모습으로 경영진의 금융 자산 투자 판도에도 변화가 감지되고 있음이 간접적으로 확인됐다고 삼성증권은 설명했다.

경영진이 가장 닮고 싶은 글로벌 CEO로는 넷플릭스 CEO 리드 헤이스팅스를 꼽은 응답자가 가장 많았다. 테슬라 CEO 일론 머스크는 2위에 선정됐다.

사재훈 삼성증권 채널영업부문장 부사장은 "기업 경영진들은 내년 경영 전망이 올해보다 어두울 것으로 내다보고 있다"며 "코로나 팬데믹이 지속되고 있는 상황에서 기업 경영진들에게 혜안을 제시할 수 있는 트렌드와 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록 법인고객 전용 포럼인 CEO·CFO 포럼을 2022년에도 한층 업그레이드해서 진행할 예정"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr