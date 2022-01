국순당, 50주년 기념 최고급 증류주 '백세고' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 국순당이 우리술과 누룩 연구 50년을 기념하기 위해 7년간의 연구기간을 거쳐 개발한 증류주 '백세고'를 출시한다고 4일 밝혔다.

‘백세고’는 우리나라 대표 약주로 자리 잡은 백세주 출시 30주년이 되는 올해에 맞춰 출시되며 1000병 한정 선보인다.

백세고 개발은 2015년부터 시작됐다. ‘백세고’는 국순당의 사라진 전통주를 복원하는 사업을 통해 복원된 술 ‘법고창신’과 우리 전통주의 대중화 시대를 이룩한 ‘백세주’를 모티브로 개발했다. 백세고는 국순당이 옛 문헌에 소개된 전통주 제법을 연구해 새롭게 개발한 쌀침지법으로 빚은 쌀증류소주원액과 국민 약주인 백세주의 특성을 응축한 후 5년 숙성한 백세주술지게미증류원액을 물을 섞지 않고 두 가지 원액만으로 최적의 조합으로 빚었다.

쌀증류소주원액은 국내산 쌀을 원료로 누룩을 이용한 새로운 쌀침지법을 적용해 향미가 향상된 좋은 주질의 발효된 술을 빚고 이 술을 증류해 만들었다.

누룩을 이용한 새로운 쌀 침지법은 원료인 쌀을 누룩을 섞은 물에 장기간 담갔다가 술을 빚는 제법으로 국순당이 옛 문헌 속의 내용을 토대로 개발한 기술이다. 신제품 ‘백세고’는 이 제법을 처음으로 적용해 빚은 술이다.

백세주술지게미증류원액은 백세주 특유의 풍미를 응축해 담았다. 백세주의 향과 맛을 그대로 담은 진한 술을 만들기 위해 백세주를 담고 남겨진 좋은 약재와 누룩 등의 향미가 진하게 남아있는 백세주술지게미를 재발효하고 이를 증류 과정을 거쳐 백세주 특유의 풍미를 응축한 원액을 5년의 숙성을 거쳐 부드러움을 더했다.

국순당은 이렇게 빚은 두 종류의 고급 원액에 물 첨가 없이 가장 좋은 맛을 내는 최적의 비율을 찾아내 알코올 도수 51.4%의 백세고를 개발했다. 여기에 주질의 안정화를 위해 1년의 넘는 숙성기간을 거쳐 완성했다.

백세고는 주종은 일반증류주이며, 알코올 도수는 51.4%, 용량은 500mL 판매가는 백화점 기준 38만 원이다.

