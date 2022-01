[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역에서 61명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

4일 광주시에 따르면 전날 하루 동안 지역감염 59명, 해외유입 2명 등 총 61명이 추가 감염됐다.

특히 초·중·고 등에서 산발적 감염이 잇따랐다. 학생과 교사를 포함해 총 19명이 신규 확진자다.

서부경찰서 화정지구대에 소속 경찰관과 아들도 함께 감염됐다. 태권도 학원에서 선행 확진자와 접촉한 것이 고리다.

동구 소재 요양병원 관련은 3명, 북구 소재 요양병원 관련은 2명이 각각 나왔다.

타시도 관련은 7명이고, 8296 8304 8305 등 12명은 감염 경로가 확인되지 않았다.

