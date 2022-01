홈플러스, 새해맞이 온라인 이벤트…“마일리지 나눠드려요”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 19일까지 새해를 맞아 ‘소망기원 1억 나누기’ 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 홈플러스 온라인이나 모바일 애플리케이션(앱)에 접속해 마트직송 상품 구매 후 해외여행, 건강하자, 주가상승, 로또당첨, 연애하자, 합격기원 6개 중 원하는 소원 1개를 선택하면 된다. 가장 선택수가 높은 1등 소원 고객 모두에게는 총 1억의 마일리지를 나눠 지급한다.

‘작심 3회 아홉 개의 혜택’ 이벤트도 진행한다. 총 3회에 걸쳐 각 3번씩 출석체크를 하면 마일리지, 최대 10% 할인 쿠폰 등 아홉 가지의 혜택을 제공한다.

홈플러스 온라인 첫 주문 고객이라면 더욱 다양한 혜택을 받을 수 있다. 마트직송 3만원 이상 구매 시 최대 1만원 20% 할인 쿠폰, 2만원 이상 구매 시 무료배송 쿠폰을 준다. 익스프레스 온라인 즉시배송으로 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰과 무료배송 쿠폰 2장을 제공하며, 오는 14일까지 강릉 초당 부침두부를 100원딜을 통해 저렴하게 구매 가능하다.

홈플러스 관계자는 “지난 한 해 고객들의 성원에 보답하고 임인년 새로운 출발을 응원하고자 이번 행사를 기획했다”며 “온라인 마트직송을 통해 신선한 상품 구매하시고 다양한 혜택 받아보시기를 바란다”고 말했다.

