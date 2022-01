“이재명 대장동 한정 토론, 상식밖이지만 尹이 요청하면 받겠다”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 후보가 ‘대장동 의혹’에 한정해 양자 토론 제안을 해와도 수용하겠다는 뜻을 밝혔다.

이재명 후보는 3일 밤 JTBC 뉴스룸 인터뷰에 출연해 "상식 밖의 일이지만 윤석열 후보가 하자고 하면 하겠다"고 했다. 이날 방송에서 이 후보는 "대장동 개발에 대해서는 정치인의 한 사람으로서 100% 개발 이익을 환수하지 못한 건 있다. 국민의힘 반대 때문이라고 할지라도 책임은 있다"면서 "상식밖에 일이라서 제가 제안을 드리긴 어렵고, 그 분(윤 후보)이 진심으로 정식 제안하면 거부할 이유가 없다"고 했다.

최근 윤 후보를 추월한 지지율 상승세에 대해선 "일주일 사이에 너무 급변해서 사실 너무 당황스럽다. 상대방이 추락해서 낙관할 수 있는 상태는 아니다"라고 했다.

부동산 정책과 관련해 '우클릭'하는 것 아니냐는 지적에는 "국민을 고통스럽게 하고 경제성장을 가로막는 면을 완화하고 집값의 안정화라는 정책의 목표에 맞게 조정하는 것"이라며 "말을 바꿨다고 하면 안 된다"고 했다. 이어 "오히려 일관성 유지를 위해 필요한 것을 하지 않는 걸 교조주의라고 한다. 그게 더 심각한 문제"라고 전했다.

제3지대 단일화에 대해서는 “정치는 기본적으로 통합적이어야 한다고 보고, 대통령은 전 국민을 대표하기 때문에 내편 네편을 가르지 말아야 한다는 것”이라며 “출신과 진영을 가리지 않고 인재를 쓰고, 정책도 좌우, 박정희 정책이냐 김대중 정책이냐를 가리지 않겠다는 것이 신념”이라고 말했다.

안철수 국민의당 후보와의 단일화 가능성을 묻는 질문에도 “오히려 윤 후보와 단일화 논의가 더 비중이 높지 않을까 생각한다”며 “정치권 인사들끼리 국민의 뜻과 관계없이 이합집산할 경우 반감이 매우 큰 게 경험이어서 국민들의 뜻에 좀 맡겨놓자, 흐름에 맡겨놓자는 입장”이라고 말했다.

