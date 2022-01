G마켓·옥션, 2022 새해맞이 연합 할인전…최대 70%↓

새해맞이템, 건강식품, 간편식, 뷰티제품 등 최대 70% 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 11일까지 2022년 신년 이벤트 '새해맞이 특가 내려온다'를 진행한다고 4일 밝혔다. 건강식품, 신선식품, 간편식, 각종 뷰티제품 등을 최대 70% 할인 판매한다.

이번 행사는 '맛있는 새해맞이관', '슬기로운 새해맞이관' 2개 테마관 페이지로 구성됐다. 새해 고객들이 많이 찾는 키워드별 대표 상품을 소개한다.

'맛있는 새해맞이관'에서는 건강식품, 간편식, 반찬, 홈파티 음식, 전통주 등 새해 대표 인기 식품군을 준비했다. G마켓에서는 '뉴트리 에버콜라겐 타임비오틴 120일', '참도깨비 아침엔떡국(630g×4봉)', '배상면주가 느린마을 생막걸리 6도(1ℓ×5개)' 등을 선보인다. 옥션에서는 '하이뮨 프로틴 밸런스(304g×2캔)', '떡보의하루 방앗간떡국떡' 등을 만나볼 수 있다.

'슬기로운 새해맞이관'에서는 플래너, 캘린더, 청소용품 등 새해 결심 관련 상품을 비롯해 인기 뷰티 상품과 생필품 등을 선보인다. G마켓에서는 '인디고 기본 2년 탁상달력', '스킨푸드 로열허니 프로폴리스 인리치 에센스' 등을, 옥션에서는 '리훈 2022년 오늘공부 10분 스터디플래너', '맥퀸뉴욕 마이스트롱 오토브로우', '살림백서 세탁세제(1+1)' 등을 판매한다.

G마켓과 옥션에서 지급하는 할인쿠폰도 적용 가능하다. 전 회원 대상으로 7000원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인되는 '10% 할인쿠폰'을, 멤버십회원인 스마일클럽 회원에게는 '12% 할인쿠폰'을 추가로 증정한다. 쿠폰은 하루 10장씩 제공된다.

자세한 행사 내용은 G마켓과 옥션에서 각각 '맛있는 새해맞이 특가 내려온다', '슬기로운 새해맞이 특가 내려온다' 프로모션 배너를 클릭하면 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr