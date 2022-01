"새해, 포인트 세 배"…롯데호텔 '슈퍼 리워즈' 프로모션

2021년 롯데호텔 리워즈 회원 수, 전년 대비 20% 이상 증가

롯데호텔 리워즈 포인트 세 배 적립+경품 이벤트 진행



[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 새해를 맞아 '슈퍼 리워즈(SUPER REWARDS)' 프로모션을 선보인다고 4일 밝혔다.

시그니엘 서울을 비롯한 국내 전 체인호텔과 러시아, 베트남 등 해외지역 총 25개 체인호텔이 참여한다.

롯데호텔이 운영하는 무료 멤버십 프로그램인 롯데호텔 리워즈 회원은 투숙 시 호텔에서뿐만 아니라 엘포인트(L. POINT) 전환 등으로 다양하게 활용 가능한 롯데호텔 리워즈 포인트(LH POINT)를 3배로 적립 받을 수 있다. 플래티넘 회원의 경우 18%까지 적립할 수 있다. 가격은 체인별, 기간별 상이하며 투숙기간은 2월28일까지다.

코로나19로 국내 호캉스에 대한 관심이 커지면서 특급호텔 무료 멤버십 가입자도 크게 늘었다. 롯데호텔 리워즈의 2021년 회원 수는 전년 대비 20% 이상 증가했다.

슈퍼 리워즈 프로모션으로 투숙한 고객은 온라인 경품 이벤트에도 참여할 수 있다. 롯데호텔 공식 홈페이지 또는 애플리케이션(앱)에 로그인하고, 슈퍼 리워즈 페이지에서 이벤트 응모하기를 누르면 된다.

추첨을 통해 ▲시그니엘 서울 디럭스 스위트 룸 숙박권(1명) ▲롯데호텔 1979 프리미엄 밀키트 허브 양갈비 세트(20명) 등을 경품으로 증정한다. 당첨자는 3월18일 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

