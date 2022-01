제11대 산업클러스터학회장에 정성훈 강원대 교수

[아시아경제 이민우 기자] 정성훈 강원대 지리교육과·지역산학협력학과 교수가 올해 한국산업클러스터학회장에 취임했다.

한국산업클러스터학회는 지난달 18일 비대면으로 진행된 정기총회에서 정 교수가 회장으로 선출돼 올해 지난 1일자로 취임했다고 3일 밝혔다.

정 신임회장은 강원대 산학협력단장, 사범대 학장, 한국경제지리학회 회장, 지역산업위기 심의위원회 위원, 국가균형발전위원회 지역산업·일자리 전문위원을 역임했다. 현재 대한지리학회 부회장, 중앙정부 및 지방자치단체 평가 및 자문위원으로 활동하고 있다.

산업클러스터학회는 2006년 산업통상자원부에 등록된 학회다. 산업집적 활성화 및 혁신클러스터에 관한 연구 교류 및 공동연구를 촉진하고 국내외 학회 및 관련 단체와의 협력을 도모해 국가균형발전 및 산업 발전에 기여한다는 목적으로 설립됐다. 최근에는 산업단지공단 및 첨단산업단지, 스마트팩토리 등 각종 클러스터 정책을 연구해 정부와 한국산업단지관리공단에 정책안을 제시하고 있다.

