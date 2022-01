▲이봉녕씨 별세, 이성욱(광주은행 노동조합 위원장)씨 부친상 = 2일 오전 쉴낙원 인천장례식장 3층 특7호실, 발인 5일 오전 9시.

