대구 서구·남구 교육환경이 미흡하다 … 시의회 연구용역서 교육격차 밝혀

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구 수성구와 달서구의 교육환경이 서구와 남구에 비해 나은 것으로 드러났다. 대구지역 교육격차가 불균형 상태라는 최근 연구 결과가 나왔다.

대구시의회 대구의정미래포럼이 ‘구·군별 교육격차에 따른 지역 불균형 해소 방안 연구용역’ 정책 연구 과제 결과를 3일 발표했다.

윤영애 의원의 주도로 지난해 9월부터 11월까지 3개월간 걸쳐 실시한 용역에서 부모와 교육 관계자 등 설문조사 결과와 기존 자료를 토대로 한 2차 분석을 통해 새로운 정책이 필요하다는 결론을 도출했다.

보고서에 따르면 지역 내 8개 구·군의 사설 학원 수, 사교육비 지출액, 월 평균 가구 소득 등 교육 환경요인을 분석한 결과 수성구와 달서구는 미흡한 지표가 없었다.

반면 서구와 남구는 8개 구·군 중 미흡한 지표가 가장 많은 것으로 나타나 지역별 경제력의 차이가 교육격차로 이어지고 있음을 보여주고 있는 사례로 풀이된다.

윤영애 의원은 “교육격차 불균형이 심화되고 있는 두 지역은 차등적이고 우선적인 정책 지원이 필요하다”며 “지역간 교육격차를 해소하기 위한 정책제안과 조례제정 등 후속 조치를 할 예정”이라고 말했다.

