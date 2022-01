한국GM, 2021년 23만7044대 판매…전년比 35%↓

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 지난해 국내·외 시장에서 총 23만7044대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 전년 대비 35.7% 감소한 수치다.

내수시장의 경우 전년 대비 34.6% 감소한 5만4292대가 판매됐다. 차종별론 트레일블레이저가 1만8286대로 가장 많았고 스파크(1만7975대), 콜로라도(3754대), 말리부(3107대) 등이 그 뒤를 이었다.

수출은 36.0% 감소한 18만2752대였다. 주력모델인 쉐보레 트레일블레이저는 수출시장에서 총 16만1166대가 판매됐다. 쉐보레 트레일블레이저는 지난해 미국의 컨슈머리포트, 에드먼즈, 워즈오토 등 주요 글로벌 기관으로부터 상품성을 인정받는 등 국내외 소비자들의 호평을 받고 있는 베스트셀링 모델이다.

카를로스 미네르트 한국GM 영업서비스마케팅 부문 부사장은 "지난 한 해 동안 쉐보레 브랜드와 제품에 관심과 성원을 보내주신 고객들께 진심으로 감사드린다"면서 "2022년 새해에는 다양한 신차 출시가 예정돼 있는 만큼, 강력한 제품 라인업과 이에 부합하는 차별화 된 맞춤 마케팅을 통해 긍정적 모멘텀을 구축할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

