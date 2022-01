나경원 "후보 교체론 아닌 전과 있는 '이재명 검증론' 불 붙여야"

선대위 복귀 않는 이준석에

"논의 해야 된다는 것이 참 어이없다"

[아시아경제 이현주 기자] 나경원 전 의원이 3일 "지금 우리 후보 교체론을 언급할 것이 아니라 이재명 더불어민주당 후보 검증론에 불을 붙여야 한다"고 주장했다. 이준석 국민의힘 대표가 선거대책위원회 복귀하지 않겠다고 한 점에 대해서는 "이러한 논의를 해야 된다는 것이 참 어이없는 노릇"이라고 지적했다.

나 전 의원은 이날 YTN라디오에 출연해 "사실 대선이란 건 큰 전쟁"이라며 "전쟁 앞에서 우리가 분열하는 모습을 보이는 것 자체가 누구도 책임에서 자유롭지 못하다고 말씀드리고 싶다"고 말했다.

김종인 총괄 선대위원장이 윤 후보의 메시지를 직접 관리하겠다고 한 것에 대해서는 "우리 스스로 우리 후보를 작게 하는 부분도 있는 것 같아 안타깝다"면서도 후보의 장점을 잘 보일 수 있도록 해야 한다고 제언했다. 윤 후보의 장점으로는 추진력, 정진성, 담대함 등을 꼽았다.

이 후보를 '문재인 정부 시즌2'라고 지칭한 나 전 의원은 이 후보의 경제관과 안보관에도 의문을 제기했다. 나 전 의원은 "안보 이퀄(eqaul) 경제"라며 "사실 이렇게 철책선이 뚫어지는 것, 이런 군의 경계태세, 군사력, 국방력을 가지고 우리가 무엇을 할 수 있겠느냐"고 반문했다. 그러면서 "(이 후보가) 안보 문제에 대한 이 정부의 잘못된 시각을 그대로 이어받고 있겠다고 하기 때문에 걱정"이라고 덧붙였다.

또한 음주 전과, 검사 사칭 전과, 공무집행 방해 전과 등이 있는 이 후보를 철저히 검증해야 한다고 강조했다. 나 전 의원은 "무슨 이유로 이러한 일이 있었는지 어떤 처벌을 받았는지에 대해 전혀 검증되지 않고 있다"면서 "다같이 정말 새로 대통령 되시겠다는 분들의, 대통령 후보들에 대한 검증이 먼저 아닌가 이렇게 생각한다"고 말했다.

