국민의힘 지도부 사퇴…김기현·김도읍 "완전 쇄신해 새로운 출발 각오" (종합)

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 국민의힘 원내지도부가 윤석열 국민의힘 대선후보 중앙선거대책위원회 쇄신을 위해 사퇴 카드를 꺼내 들었다. 김종인 총괄 선대위원장이 선대위 전면 개편 방침을 밝힘에 따라 책임 있는 자세로 선거 운동에 임하겠다는 의미로 풀이된다.

김기현 국민의힘 원내대표는 3일 긴급 의원총회를 열고 사퇴를 발표했다. 김 원내대표는 이날 "우리 모두가 완전히 쇄신해 겸허하고 낮은 상태로 새로운 출발하겠다는 각오를 다져야하겠다"면서 원내대표직과 선대위에서 맡고 있는 공동 선대위원장직을 내려놓는다고 밝혔다.

김 원내대표는 앞서 페이스북에서도 "과감하고 파격적인 인적 쇄신을 강행하고, 더 이상 우리가 분열되는 모습을 보여서는 안된다"며 "현재 우리가 처한 상황에 대해 당 지도부가 가장 큰 책임을 져야 한다"고 밝힌 바 있다.

김도읍 정책위의장을 비롯한 추경호 원내수석부대표도 사퇴할 것으로 알려졌다. 김 위의장은 이날 의총에서 "국민의힘에 정권 교체하라고 명령했지만 저희 내부 문제로 국민의 명령을 어기고 있다"면서 "저희에게는 정권교체하라는 국민 명령을 어길 그 어떠한 권한도 자격도 없다"고 꼬집었다. 그러면서 "대통령 후보건, 당대표건 의원이건 당원이건 모두가 정권교체라는 국민 명령을 반드시 따르고 수행해야 한다"면서 "이제 누가 선대위원장이다 누가 본부장이다 의미 없다고 본다"고 덧붙였다.

이와 함께 이날 의총에서는 윤 후보를 공개 비판해 온 이준석 국민의힘 대표의 거취 문제도 논의될 가능성이 거론된다. 앞서 최근 초선 의원 모임에서 일부 의원들이 이 대표의 사퇴를 요구하기도 했다.

