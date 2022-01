<부사장>

▶건설사업본부장·안전보건(CSO) 정찬욱

<전무>

▶종합기획실 김선규

<상무>

▶재무회계본부장(CFO) 신재복 ▶개발영업본부장 오유진

<이사대우>

▶종합기획실 권순길 ▶유통사업부 황대환 ▶미얀마시멘트법인 황성택

<부장>

▶CS부 김병선 ▶건축부 이창현 ▶건축부 이현종