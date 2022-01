[속보] 김기현, 국민의힘 원내대표·공동 선대위원장직 사의 표명

속보[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 3일 긴급 의원총회를 열고 "원내대표인 저부터 쇄신에 앞장서겠다"며 중앙선거대책위원회 공동 선거위원장직과 원내대표직을 내려놓겠다고 밝혔다.

