[아시아경제 지연진 기자] 대창단조 대창단조 015230 | 코스피 증권정보 현재가 8,010 전일대비 110 등락률 +1.39% 거래량 30,891 전일가 7,900 2022.01.03 14:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]대창단조, 中 굴삭기 사상최대+美 2조달러 일자리 투자 수혜 '저평가' 대창단조, 주당 180원 현금배당 결정대창단조, 20억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 close 는 3일 임시주주총회에서 액면가 1000원인 주식을 500원으로 분할하는 안건을 원안대로 승인했다고 공시했다.

신주의 효력발생일은 다음달 5일이며, 같은달 3일부터 17일까지 주식매매 거래가 정지된다. 신주권 상장예정일은 같은달 1월18일이다.

