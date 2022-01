선대위 전면개편에 신중한 이준석…"오늘은 고민의 하루가 될 것"

선대위 개편, 선대위 복귀의 조건 아냐

"지금 이 순간 누구도 가정법으로 이야기해선 안 돼"



[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 3일 김종인 총괄선거대책위원장이 선대위 전면 개편을 밝힌 것과 관련해 신중한 입장을 밝혔다. 이 대표는 선대위 개편과 관련해 당내 구성원들이 신중한 태도로 접근할 것을 당부했다.

이 대표는 이날 당 대표실 앞에서 기자들과 만나 "오늘 선대위의 중요한 여러 판단이 이뤄지고 서로의 마음이 복잡하게 하지 않기 위해서는 조건부나 예측 따른 발언을 자제하고 각자 허심탄회하게 소통하는 것이 매우 중요한 하루라고 생각한다"며 "모든 구성원이 엄중함을 이해하고 행동해야 한다"고 말했다.

그는 선대위 복귀 등에 대해서는 "지금 상황에서는 어느 누구도 가정법으로 대화해서는 안 된다고 생각한다"며 즉답을 피했다. 선대위 모든 직위에서 사퇴했던 이 대표는 그동안 선대위 전면 개편 등을 주장한 바 있다. 이와 관련해 이 대표는 "(선대위 개편 주장은) 조건이 아니다"며 "선대위에서 활동하면서 있었던 개선책을 제언한 것이고 조건부나 선결 조건처럼 인식돼서는 오해를 살 수 있다"고 말했다.

일정을 전격 중단한 윤석열 국민의힘 대선후보에 대해서는 "후보께서도 고민 있는 하루가 될 것"이라며 "저 역시 고민의 하루가 될 것"이라고 말했다.

이 대표는 최근 윤 후보 지지율이 내림세를 보인 것과 관련해 "최근 고전을 면치 못하고 있는 것은 구조적인 문제가 작용했다고 본다"며 "후보의 노력을 뒷받침하는 당과 선대위의 전략 자체의 문제점이 있었다고 판단한다"고 말했다. 이어 "우리 후보는 훌륭한 조력을 받으면 당연히 국민의 지지를 받을 수 있으므로 자신이 있다"고도 했다.

한편 이날 전격 사퇴한 신지예 새시대준비위원회 수석부위원장과 관련해서는 "선대위 그만둔 시기에 구성이나 인적 쇄신에 대해 특정 인물 언급한 바 없다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr