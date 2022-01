[신년사] 이통 3사 대표 말말말…'혁신'에 방점(종합)

유영상 SKT 대표 "기술혁신…UAM 투자"

구현모 KT 대표 "텔코 기반 디지코 도약"

황현식 LG유플 대표 "고객경험·디지털 혁신"

[아시아경제 차민영 기자] "2022년에도 텔코 역량을 기반으로 디지털 플랫폼 기업(디지코·DIGICO)으로 새롭게 도약하겠다." (구현모 KT 대표)

이동통신 3사가 임인년 새해를 맞아 2022년 신년사에서 '고객 중심 경영'과 '혁신'을 재차 강조하고 나섰다. 근본인 유·무선 사업 안정성을 강화하겠다는 의지를 내비치면서도 올해도 탈(脫)통신 행보를 놓지 않겠다는 방침이다.

구현모 KT 대표는 3일 광화문 사옥에서 '단단한 원팀(One-Team), 당당한 성장'을 주제로 라이브 랜선 신년식을 개최하고 핵심 키워드로 안정·고객·성장을 제시했다. 이 자리에서 구 대표는 "통신 인프라의 안정적인 운영은 우리의 책임이자 사명으로 안전은 가장 먼저 챙겨야 할 부분"이라며 "비즈니스모델(BM) 중심의 사업구조를 고객 중심으로 전환하고, 일하는 방식을 혁신해 고객에게 인정받는 성장을 이뤄야 한다"고 역설했다.

이어 "디지털 사회를 연결하는 힘이자 근간인 텔코 사업의 본질에 충실하며 디지털 플랫폼 기업으로 당당하고 단단한 성장을 이뤄야 한다"며 "단단한 원팀으로 성공적인 성장 스토리를 완성하자"고 덧붙였다. 작년 전국 통신망 장애 사태로 내홍을 겪은 KT 내부를 수습하고 고객 신뢰도 회복하겠다는 방침으로 풀이된다.

취임 2년차를 맞은 황현식 LG유플러스 사장은 신년사에서 '찐팬(진성 팬)' 전략을 계승하는 '빼어남에 대한 집착'을 서두에 언급했다. 황 사장은 임직원에게 보낸 영상 신년 메시지에서 "빼어남이란 단순히 불편을 없애는 수준을 넘어 고객에게 특별한 경험을 제공하는 수준을 말한다"며 이 같이 강조했다.

황 사장은 차별화된 고객 경험을 통해 해지율을 낮춰야 한다는 메시지도 전달했다. 이를 위해 인공지능(AI)·빅데이터 기술 등 디지털 혁신을 현업에 적용하고 애자일 방식의 조직관리도 병행해나갈 방침이다. '아이들나라', '아이돌라이브', 스포츠 등을 플랫폼 비즈니스로 확대하는 방안, 사내벤처 발굴을 지속해하는 등 헬스·펫 부문서 새 시도를 지속해나간다.

SK텔레콤은 2022년이 미래 10년을 준비하는 원년이 될 것으로 내다봤다. 유영상 SK텔레콤 대표는 임직원들에 보낸 이메일 레터에서 "모바일 혁명에 버금가는 인공지능(AI) 혁명이 기업·소비자간(B2C)·기업간(B2B) 거래를 막론하고 가시화될 것"이라며 "확장가상세계(메타버스)는 백가쟁명 시대로 진입했고 플랫폼 경제는 고객과 참여자에게 정보와 가치가 분산되는 프로토콜 경제로의 전환이 예상된다"고 전했다.

특히 '하늘을 나는 차(플라잉카)'인 UAM(도심항공교통)를 비롯해 미래 혁신기술이 빠르게 세상을 바꿀 것이란 관측이다. 유 대표는 "상상 속에서만 존재하던 차, 운전자가 필요 없는 자율주행차, 인간의 일을 대신해 주는 로봇, 인류의 로망인 우주여행이 앞으로 10년 내에 가능해질 것"이라고 전했다. 실제 유 대표는 최근 대표이사(CEO) 직속 UAM 사업 관련 태스크포스(TF)를 발족했다.

이와 함께 근간인 유·무선 통신사업과 더불어 'T우주(구독)', '이프랜드(메타버스)', '아폴로(인공지능(AI))' 등 다양한 사업에서의 선점 효과를 극대화한다. 유 대표는 "포스트 코로나 시대를 대비해 일하는 방식을 자기 완결적인 애자일 체계로 전환시켜 나갈 방침"이라고 전했다. 코로나19 종식 이후에도 거점 오피스 형식의 분산 근무 체제를 유지한다는 의미다.

