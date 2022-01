[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역에서 오미크론 확진자가 사망했다. 국내 첫 사례다.

3일 방역당국에 따르면 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 숨진 90대 여성 2명이 '오미크론' 변이 바이러스 감염자로 조사됐다.

이 중 1명은 집단감염이 발생한 남구 요양병원 입원 환자로, 확진 판정을 받고 빛고을전남대병원에서 치료를 받다가 지난달 29일 사망했다.

또 다른 1명 역시 같은 감염 경로를 통해 감염된 후 전남대병원에서 치료 중에 지난달 27일 숨졌다.

이들은 모두 기저질환은 없었던 것으로 알려졌다.

지역 내에서 오미크론 확진자는 누적 122명으로 집계됐다.

오미크론은 스파이크 단백질에 돌연변이 32개가 발생한 코로나19 변이 바이러스로 지난해 11월26일 전후로 아프리카 남부에서 처음 보고됐다. 현재 전 세계 80여개국에서 무서운 속도로 확산 중이다.

