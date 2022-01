새해 시작은 금연으로 … 부산교육청, ‘나는 NO-담人’공모전 우수작품 전시

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 3일부터 오는 7일까지 지난해에 실시한 흡연 예방을 위한 ‘나는 NO-담人!’ 아이디어 공모전 우수작을 전시한다.

전시는 20개의 작품이 부산시청과 시청역 연결통로에서 이뤄진다.

전시회는 코로나19 감염의 취약계층인 흡연자의 건강을 위해 새해 시작과 금연을 다짐하도록 금연 메시지를 전달하기 위한 것이다.

전시에는 학생의 수상 작품 중 포스터, 웹툰과 카툰, 캘리그라피 작품을 전시한다.

캘리그라피는 그림과 재구성해 표현의 의미를 높였으며 웹툰 작품은 큐브형으로 만들어 둘러보는 즐거움을 제공한다.

교육청은 시각장애인을 위해 점자를 첨가한 만지는 포스터 그림 6점도 선보인다.

부산시교육청은 지난해 12월부터 올해 2월까지 흡연 예방 공모전 우수작품을 부산시 중앙차로제의 벡스코 역·연산역·서면 한전·양정역·부전시장 등 정류장과 부산지하철 1, 2호선의 범일·부산·남포·온천장·센텀·사상·경성대역 승강장에도 전시하고 있다.

남수정 시 교육청 학생생활교육과장은 “전시와 홍보로 청소년이 흡연에 대한 경각심을 갖도록 하겠다”며 “학생의 흡연 예방을 위한 프로그램을 운영해 나가겠다”고 말했다.

