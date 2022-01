[신년사]이동걸 회장 "산은은 거시적 조정자…정책금융의 소명 다할 것"

▲안정감과 연속성 ▲내부 쇄신 ▲연대와 협력 등 세 가지 키워드 제시

[아시아경제 박선미 기자] 이동걸 산업은행 회장은 3일 신년사에서 정책금융은 산업자금 공급에서 기업의 세대교체로, 더 나아가 시장참여자들 간 협력게임을 유도하고 촉진하는 거시적 조정자의 역할을 담당해야 한다며 산은이 올해 전환기 정책금융의 시대적 소명을 다해야 한다고 강조했다.

이 회장은 소유한 땅 크기에 따라 쌀로 세금을 부과하는 조선시대 표준화된 세제 '대동법(大同法)'이 정착되기까지 무려 100년의 세월이 걸렸다는 점을 예로들며 "지금 우리가 해야 할 일은 혁신의 시간을 조금이라도 앞당기는 것"이라고 했다. 이를 위한 세 가지 키워드로 ▲안정감과 연속성 ▲내부 쇄신 ▲연대와 협력을 제시했다.

그는 우선 "혁신성장과 산업재편 등 잘해온 것은 더 잘해서 정착시켜야 한다"며 "탄소금융과 신산업금융 등 새로운 것은 그 기반을 건실히 닦아 지속 가능한 여건을 만들어가야 한다"고 말했다. 구조조정은 끝나지 않을 숙제로 더 많은 한계기업이 나올 수 있지만 원칙을 준수해 새로운 관행이 되게 하자고 당부했다.

또 "쇄신은 바꾸기만 하는 것이 아니라 지킬 것은 지키고 바꿀 것은 바꾸는 것"이라며 "신규 비즈니스를 추진할 때는 이 일이 새로운 문을 여는 열쇠인지, 그리고 우리가 감당 가능한 리스크인지를 생각해야 한다"고 했다. 인재 양성은 쇄신의 출발이라는 점을 언급하며 산은의 딱딱한 문화를 바꿔 내부역량을 높여야 한다고 말했다.

이 회장은 아울러 "탄소금융 등 산업 전환은 혼자 해낼 수 없다"며 "수십조원 이상의 인내자본 조성을 주도할 리더십 있는 경제주체가 필요한데, 산은이 그 역할을 훌륭히 해낼 수 있다. 글로벌 규준 마련에 동참하기 위해 국제사회와 연대도 강화하자"고 말했다.

이 회장은 마지막으로 "한국의 정책금융이 글로벌시장의 주목을 받고 산은이 ‘위대한 은행’으로 존경받기를 소망한다"고 전하며 모든 것은 하루아침에 이루어지지 않는다는 점을 강조했다.

