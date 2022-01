'삼성 엑시노스 파트너' 코아시아넥셀, 시스템반도체 전문 VC로부터 95억원 투자 유치

[아시아경제 유현석 기자] 시스템반도체 RTL(RegisterTransfer Level)설계 전문기업 코아시아넥셀이 시스템반도체 전문VC(벤처캐피탈)로부터 95억원을 투자 받았다고 3일 밝혔다. 지난해 7월에 이어 투자 받은 총 금액은 약 134억원이며 지속적으로 기관투자자들의 관심이 이어지고 있다.

이번에 투자한 곳은 NBH캐피탈과 코스넷기술투자가 공동업무집행조합원(Co-GP)으로 참여해 결성된 펀드다. 코아시아넥셀이 보유한 차량용 반도체 특화 레퍼런스와 향후 잠재 매출의 폭발적인 성장성이 높게 평가됐다.

회사 관계자는 "완성차 메이커들의 핵심칩(커스텀SoC)수요를 감당하기 위한 인력 확충 등의 목적으로 이번 자금을 사용할 계획"이라며 "향후 IPO를 위해 최초 대규모 투자 유치에서 선회하고 최소한의 자본 투자유치를 진행했다"고 설명했다.

나경한 코스넷기술투자 대표는"시장 수요가 매우 높은 차량용 반도체 시장의 중심에 있는 코아시아넥셀을 오래 눈 여겨 봤다”며 “지속 가능한 기술경영 능력과 시스템 반도체 산업의 고용창출 및 수주 산업 기여도 등을 종합적으로 고려했을 때 코아시아넥셀의 폭발적 성장이 확실하다고판단했다"고 전했다.

고성재 NBH캐피탈 이사는 "코아시아 그룹은 기존 디자인하우스의 한계를 뛰어 넘는 핵심칩(커스텀SoC) 설계능력과 성공 레퍼런스를 보유한 국내유일 기업"이라며 "이미 글로벌 전기차 메이커의 현존하는 자율주행 2단계 구현 프로젝트와 프리미엄 인포테인먼트시스템(IVI?in-vehicleinfotainment)프로젝트 등의 성공 레퍼런스가 향후 큰 폭의 매출 성장으로 이어지게 되길 기대한다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr