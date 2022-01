글래드 호텔, '2022 설 선물세트' 출시…상품·카테고리 강화

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 오는 26일까지 '2022 글래드 설 선물세트'를 판매한다고 3일 밝혔다. 3만원대부터 60만원대까지 다양한 가격대의 상품들로 구성됐으며 배송은 10일부터 28일까지 진행된다.

서울 3개 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터)과 메종 글래드 제주의 숙박권, 글래드 여의도의 뷔페 레스토랑 '그리츠', 메종 글래드 제주의 뷔페 레스토랑 '삼다정'의 식사권 등 호텔을 이용할 수 있는 상품들과, 글래드 호텔 셰프의 경험을 담은 '글래드 시그니처 갈비 세트' 등을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다. 글래드 시그니처 갈비 세트는 숄더랙 600g 2팩 또는 양 티본 스테이크 600g 2팩으로 구성된 '그리츠 시그니처 양갈비', 프렌치랙 600g 3팩의 '그리츠 프리미엄 양갈비', 사각갈비 500g 3팩으로 구성된 '그리츠 램 토마호크', LA꽃갈비와 프리미엄 진갈비 3kg을 제공하는 '프리미엄 LA 꽃갈비 세트' 등으로 구성됐다.

글래드 가정간편식(HMR) 세트를 새롭게 선보이며, 글래드 전용상품 카테고리도 강화해 선보인다. 글래드 HMR 세트로는 '잇츠앳홈 볶음밥' 250g 5팩과 '능이삼채 갈비탕' 750g 2팩으로 구성된 '글래드 홈쿡 세트'를 설 선물세트로 처음 선보인다. 각 메뉴는 단독으로도 구매할 수 있다. 글래드 전용상품에는 글래드 호텔 로비에 들어서면 느낄 수 있는 향을 담은 '글래드 포레스트 디퓨저'와 신규 상품 '글래드 룸스프레이', '허니냅스'의 숙면 솔루션 아로마 제품으로 구성된 '슬립키트 3종 세트', 그린 루이보스를 중심으로 한 '글래드 꿀잠티(tea) 세트' 등이 있다. 뷰티 카테고리를 신설해 '닥터제코리(DR. JECORI)'의 '셀메디크 앰플&크림 세트'도 만날 수 있다.

이외에도 와인이 포함된 '플라워 박스', 10만원 초반대의 한우 세트, 한우 1++등급 등심, 살치살, 갈비살 등이 포함된 한우 세트 등도 준비했다. 참옥돔, 굴비, 은갈치, 고등어로 구성된 수산물 세트, 과일 세트, 와인 세트 등도 마련됐다.

