[신년사] 정지선 현대백화점그룹 회장 "새해 핵심 실천가치, '발견'과 '연결'"

사내 그룹웨어 통해 그룹 전 계열사 임직원에 신년 메시지 공개

"고객 변화 맞는 새 가치 찾고 내·외부 협력 통해 가치의 합 키워야"

[아시아경제 김유리 기자] "고객의 변화된 요구에 맞는 새로운 가치를 만들고 찾는 '발견'과 내·외부 협력을 통해 '가치의 합'을 키우는 '연결'의 노력을 통해 '비전 2030'에 담긴 우리의 성장 스토리를 함께 써 나가자."

정지선 현대백화점그룹 회장은 3일 그룹 전 계열사 1만5000여 임직원을 대상으로 열린 온라인 시무식에서 공개된 신년 메시지에서 임인년 새해 핵심적인 실천가치로 '발견'과 '연결'을 제시했다.

그는 "업종과 업태별 경계가 흐려지는 빅블러(Big Blur) 확대로 산업 패러다임이 급속하게 변화하고 있는 가운데 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 주도하는 소비 트렌드 변화 속에 팬데믹까지 더해져 상시적 불확실성이 더욱 확실해지고 있다"며 "발견과 연결의 노력을 통해 주력사업의 성장 모멘텀을 확보하는 동시에, 미래성장 방향성이 담긴 '비전 2030'을 본격적으로 추진해 나가자"고 강조했다.

이를 위해 정 회장은 같은 것을 다르게 보고 보이지 않는 것을 '발견'해내는 노력이 필요하다고 강조했다. 그는 "같은 과녁을 향해 정확히 쏘는 것보다 아무도 보지 못한 과녁을 쏘는 새로운 수를 찾는 노력이 쌓일 때 성장의 기회를 만들어 낼 수 있다"며 "새로운 소비 주체의 변화된 요구를 찾고 해결하기 위해 치열하게 고민하다 보면 아이디어가 생기고, 이를 실천하는 가운데 고객이 공감할 수 있는 새로운 가치를 창출해낼 수 있을 것"이라고 말했다.

정 회장은 이어, 내·외부 협력과 연결을 통해 '가치의 합'을 키워나가야 한다고 강조했다. 그는 "이제는 내·외부의 경쟁적 경합 보다는 개방적 관점을 바탕으로 협력과 다양한 이업종간의 연결을 통해 '가치의 합'을 키워나가야 한다"며 "서로 다른 관점과 경험을 바탕으로 제기되는 다양성과 다름을 수용하면서 일의 의미와 목적에 대한 공감을 기반으로 공동의 목표를 위해 협력해 나가야 한다"고 했다.

정 회장은 특히 '계획이 즉각적으로 열심히 수행되지 않으면 그저 좋은 의도에 지나지 않는다'는 현대 경영학의 창시자로 불리는 '피터 드러커'의 말을 인용하며 "올 한 해 변화를 빨리 읽고 성장의 기회를 잡아 적극적으로 실행해 우리의 성장 스토리를 실현해 나가자"고 강조했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr