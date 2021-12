광양제철소, 2021 ‘포스튜브 경진대회’ 개최

직원 간 현장 노하우·기술·지식 공유하는 동영상 플랫폼 ‘포스튜브’



최우수상에 선강설비부 오태경 과장과 최인석 사원



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양제철소가 2021 포스코 포스튜브 경진대회를 개최하고 직원들의 효과적인 업무 지식 공유 활성화에 나섰다.

‘포스튜브’는 베테랑 직원들이 보유한 현장 기술을 짧은 동영상을 통해 전수할 수 있는 지식 공유 동영상 플랫폼으로 직원이 직접 직무 노하우 영상을 올리고 공유한다.

포스코는 고숙련 선배 세대의 퇴직과 MZ세대의 입사 등 빠른 세대교체에 대비하고자 작년 ‘포스튜브’를 개설하여 세대간 기술격차를 해소하고 있다. 특히, 우수 노하우 전수와 작업 방식에 대한 해답을 즉시 찾을 수 있어 조업현장에서 맞춤형 직무바이블로 자리잡았다.

아울러 협력사에도 영상편집 전문가를 지원하여 협력사의 노하우 전수 활동을 돕고, 작업 유의사항 등을 공유함으로써 안전과 상생의 가치를 실현하기 위해 노력하고 있다.

포스코는 직원들의 동영상 제작 활성화와 콘텐츠 품질 상향평준화를 위해 ‘포스튜브 경진대회’를 개최하고, 2인 1팀으로 총 22팀이 참가했다. 대회는 양소의 근무환경 차이를 고려해 각각 진행하고, 직원 투표는 광양-포항 간 교차 투표 방식을 채택했다.

광양제철소에서는 본선에 진출한 10건의 영상 중 직원들의 전자투표와 심사위원 평가를 합산해 총 5건의 영상이 수상 명단에 올랐다.

최우수상의 영예는 ’용광로 내 철광석과 코크스를 적정 위치로 장입하는 회전 분배장치의 교환작업’을 영상으로 제작한 선강설비부 오태경 과장과 최인석 사원에게 돌아갔다. 이밖에 우수상 2팀, 장려상 2팀 등 총 4팀이 우수 포스튜브 수상의 영광을 함께했다.

포스코는 이번 대회를 발판 삼아 ‘포스튜브’를 후배 사원의 학습뿐만 아니라 작업 간 위험요소를 발굴할 수 있는 교보재, 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 안내하는 이정표 등 다방면으로 적극 활용할 계획이다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr