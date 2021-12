[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨가 2022년 임인년 새해를 맞아 카카오프렌즈의 인기 캐릭터인 ‘라이언’을 활용한 신년 제품 ‘라이언 복돌이 케이크’를 한정 출시한다고 29일 밝혔다.

케이크는 ‘2022 힘찬 호랑이 기운 받으세호!’를 주제로 호랑이 탈을 쓴 라이언이 복주머니를 들고 있는 귀여운 모습을 표현한 제품이다. 폭신한 스폰지에 향긋한 오렌지 마멀레이드 크림을 교차로 겹쳐 부드러운 식감과 오렌지의 상큼달콤한 풍미를 함께 즐길 수 있다.

2022년과 카카오 프렌즈 캐릭터 등을 아기자기하게 표현한 케이크 배경지를 동봉하고, 라이언 캐릭터가 적용된 한정판 케이크 박스를 활용했다.

