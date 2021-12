'이경실 22세 아들' 손보승 장가간다…결혼·임신 발표

[아시아경제 이이슬 기자] 방송인 이경실의 아들인 배우 손보승이 결혼과 2세 소식을 동시에 전했다.

소속사 마다엔터테인먼트는 28일 "손보승이 여자친구와 서로 평생의 동반자가 되기를 약속하고, 결혼에 대해 진지하게 상의하는 과정 중 새 생명의 축복이 찾아왔다"고 밝혔다.

이어 "아직 안정이 필요한 시기인 점과 비연예인인 여자친구를 배려하여 조심스러운 상황인 점 양해 부탁드린다"고 전했다.

그러면서 "한 가정의 가장으로서 책임감 있는 모습을 보여드리고 배우로서도 좋은 연기를 보여 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

1999년생인 손보승은 방송인 이경실의 아들 '보승이'로 '유자식 상팔자' 등 다수 예능에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2017년 MBC 드라마 '아버님 제가 모실게요'를 통해 연기자로 데뷔했으며, '구해줘', '내가 가장 예뻤을 때', '알고 있지만', '펜트하우스' 등에 출연했다.

최근 TV조선 경연 프로그램 '내일은 국민가수'에서 어릴 때부터 가수를 꿈꿨다고 밝혀 주목 받았으나, 결선에는 진출하지 못했다.

