‘임시학교 건물임대’ 조달청 나라장터로 공급

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 임시학교 건물을 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 임대할 수 있게 된다.

조달청은 지난 8월 구매 공고한 ‘임시학교 건물 임대서비스’ 계약을 체결해 29일부터 나라장터를 통해 공급한다고 28일 밝혔다.

나라장터 임대 상품등록은 과밀학급 해소와 그린스마트 미래 학교 사업기간 동안 사용할 임시 학교건물을 원활하게 공급하기 위해 이뤄진다.

이를 위해 조달청은 지난 7월 교육부와 임시 학교건물의 상품개발 및 공급에 관한 업무협약을 체결했다.

임시 학교건물 임대서비스로 수요기관은 복잡한 구매절차를 거치지 않고 종합쇼핑몰에서 임대 상품을 선정해 이용할 수 있다. 등록상품은 나라장터 서비스 항목 ‘카탈로그상품→임시 학교건물 임대서비스’에서 확인할 수 있다.

조달청 백승보 신기술서비스국장은 “임대 상품 종합쇼핑몰 등록으로 임시 학교건물을 신속하고 안정적으로 공급할 수 있게 됐다”며 “조달청은 앞으로 상품 등록을 확대·다양화해 그린스마트 미래 학교 조성사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr