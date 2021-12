[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 대학일자리센터 전병원 취업전담교수가 한국산업인력공단 이사장 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.

기업교육(HRD)전문가로 활동하고 있는 전 교수는 근로자 직업능력개발, 일학습병행 등 공단 사업 활성화에 적극적으로 협조하며 능력 중심사회 조성에 이바지한 공로를 인정받았다.

광주대는 재학생과 졸업생들을 대상으로 적극적인 '취업 지원 서비스' 제공을 위해 취업전담교수를 배치해 운영하고 있다.

취업전담교수는 학생의 전공과 산업체 경력 등을 기반으로 취업을 의뢰한 기업과 상시 연계해 인재를 추천하는 역할을 한다. 또 성공적인 취업을 위해 이력서와 자기소개서 작성법 교육, 모의면접 지도 등을 진행하고 채용 정보와 취업 자료 등을 제공한다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr